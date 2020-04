Shaqiri: “Nie gedacht, so viel zu gewinnen”

Mit dem FC Liverpool steht Xherdan Shaqiri unmittelbar vor seinem nächsten Titel – wäre da nicht Corona. Der Schweizer kann ohnehin schon seine bisherigen Erfolge kaum fassen.

25 Punkte beträgt der Vorsprung, den der FC Liverpool derzeit an der Tabellenspitze der Premier League besitzt. Die Reds standen kurz vor ihrem ersten Meistertitel seit 1990, hätte die Corona-Krise die Spielbetriebe nicht lahmgelegt.

Zugleich wäre es ein weiterer grosser Titel in Xherdan Shaqiris Vita gewesen. Bereits mit dem FC Bayern und dem FC Basel gewann der Offensivstar Meistertitel. Zuzüglich dazu kommen zwei Champions-League-Titel. “Ich hätte nie gedacht, mal so viel zu gewinnen”, sagte Shaqiri nun in einem Interview mit der Webpräsenz seines derzeitigen Klubs. “Manchmal sage ich meiner Familie: ‘Schaut, wo ich gespielt habe. Schaut, wie viel Trophäen ich gewonnen habe’. Es ist einfach unglaublich. Das schaffst du nicht jeden Tag. Und nicht jeder kann von sich behaupten, zweimal die Champions League gewonnen zu haben, mit zwei verschiedenen Teams.”

Der Erfolg in seiner Karriere sei zwar ein Traum, jedoch keineswegs Selbstverständlichkeit: “Es war eine andere Zeit. Das waren harte Spielfelder. Es war anders, weil es privat war. Es war auf der Strasse. Dort kann alles passieren. Manchmal siehst du vor deinen Augen, wie sich Leute prügeln. Es war hart zu spielen, weil ich sehr jung und nicht der Grösste war. Ich habe dort viel gelernt: herauszufordern, erfolgreich zu sein, Spiele zu gewinnen. Alles hat dort seinen Anfang genommen.”

Über Basel, Bayern, Inter und Stoke zum FC Liverpool: Der 28-Jährige hat schon so einige grosse Stationen in Europa durch – egal wo aber seine Strahlkraft zu Nutzen gewusst. “Überall, wo ich hinkam, wurden die Leute Fans jener Mannschaft. Dank mir gibts in der Schweiz jetzt viele Stoke-Fans”, erklärte Shaqiri weiter.

adk 12 April, 2020 10:53