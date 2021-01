Streit mit Klopp: Lampard wartet noch auf seinen “Drink”

Beim letzten Duell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea kam es zum Seitenaus-Zwist zwischen Jürgen Klopp und Frank Lampard. Nun meint der Blues-Coach, dass er sich noch nicht mit dem Teammanager des LFC vertragen hat.

Im September musste sich der FC Chelsea mit 0:2 vom FC Liverpool geschlagen geben. An der Seitenauslinie kam es dabei zum Wortgefecht, als Jürgen Klopp zu Frank Lampard meinte, er solle sich doch wieder hinsetzen und “F*** off”. Wie Lampard nun verriet, kam es seither nicht zur Aussprache der beiden Trainer. “Ein paar Trainer der Alten Schule klären so etwas bei einem Glas Wein nach dem Spiel. Ich habe jedoch noch keinen Drink mit Klopp getrunken”, wurde der Chelsea-Coach von der “Sun” zitiert. Was nicht ist, kann wohl aber noch werden!

adk 10 Januar, 2021 18:30