Van Dijk zum Liverpool-Kapitän ernannt: "Ich bin sehr, sehr stolz"

Nach dem Abgang von Jordan Henderson Richtung Saudi-Arabien hat der FC Liverpool einen neuen Kapitän: Virgil van Dijk.

Virgil van Dijk übernimmt das Kapitänsamt, das mit Jordan Hendersons Abgang gen Al-Ettifaq freigeworden ist. Trent Alexander-Arnold wird neuer Vizekapitän.

Für van Dijk sei es "ein wirklich stolzer Tag". Und das nicht nur für ihn, sondern auch "für meine Frau, für meine Kinder, für meine Familie". Der Innenverteidiger betont: "Es ist ein besonderes Gefühl, das ich im Moment nicht wirklich beschreiben kann. Aber es ist etwas, auf das ich sehr, sehr stolz bin."

Der 32-Jährige erklärt: "Natürlich bin ich Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft, das war schon eine grosse Ehre und auch ein stolzer Moment. Aber auch Kapitän des Liverpool Football Club zu sein, ist etwas, das ich zu diesem Zeitpunkt nicht beschreiben kann. Es ist einfach etwas, das mich sehr stolz macht, und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht und was ich tun kann, um alle stolz und glücklich mit mir und dem Fussballverein zu machen." Seit 2018 spielt van Dijk für die Reds, seither bestritt er 222 Pflichtspiele.

adk 1 August, 2023 12:28