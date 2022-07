Auf dem Weg zu Juve: Pogba teilt Video aus dem Flieger nach Turin

Paul Pogba wird zu Juventus zurückkehren, dies deutete der Mittelfeldmann nun ganz offensichtlich via Social Media an.

Nach seinem Vertragsende bei Manchester United verschlägt es Paul Pogba zurück nach Turin. Am Freitag teilte der 29-jährige Franzose auf Social Media ein Video, das ihn im Flieger zeigt, versehen mit dem Hashtag #pogAlmostBack.

Der Weltmeister von 2018 spricht am Ende des Videos sogar noch kurz auf Italienisch – ein klares Zeichen für die bevorstehende Vorstellung bei Juventus. In Turin soll der Mittelfeldstar am Wochenende als Neuzugang beziehungsweise Rückkehrer präsentiert werden.

adk 8 Juli, 2022 15:58