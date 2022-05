Juve ist bei Paul Pogba sehr optimistisch

Juventus hat grosse Hoffnungen, Mittelfeldspieler Paul Pogba im Sommer unter Vertrag nehmen zu können.

Nach Angaben der “Gazzetta dello Sport” kam es am Montag zu einem Treffen zwischen Juve-Verantwortlichen und den Beratern des 29-jährigen Franzosen, dessen Vertrag bei ManUtd Ende Juni ausläuft. Pogba könnten die Turiner ein Jahressalär von 8 Mio. Euro bieten. Das ist wohl weniger als PSG und ManUtd, die ebenfalls um die Vertragsunterschrift buhlen, allerdings hat der Spielmacher sehr gute Erinnerungen an seine Zeit in Turin (2012 bis 2016). Diesen “Joker” versuchen die Juve-Bosse in den Gesprächen zu spielen.

psc 16 Mai, 2022 17:40