Manchester United stellt Rasmus Höjlund vor

Nachdem Manchester United das Angebot für Rasmus Höjlund noch mal nachgebessert hat, konnte nun auch der Transfer offiziell bestätigt werden.

Rasmus Höjlund gehört ab sofort dem Kader von Manchester United an. Die Red Devils statten den 20 Jahre alten Stürmer mit einem Vertrag bis 2028 plus Option auf eine weitere Saison aus.

Höjlund kostet den englischen Rekordmeister laut übereinstimmenden Berichten aus England und Italien 74 Millionen Euro plus bis zu 9,3 Millionen in erfolgsabhängigen Bonuszahlungen.

Höjlund kommt in 87 Vereinseinsätzen auf 27 Tore, davon zehn in der vergangenen Saison in Italien für Atalanta Bergamo. Der Neuner ist bereits A-Nationalspieler und hat in seinen sechs Einsätzen für Dänemark sechs Tore erzielt.

"Es ist kein Geheimnis, dass ich seit meiner Kindheit ein Fan dieses grossartigen Vereins bin, und ich habe davon geträumt, als Spieler von Manchester United im Old Trafford aufzulaufen", kann sich Höjlund nun seinen Kindheitstraum erfüllen.

Rasmus Hojlund is a RED! ✍️🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023

aoe 5 August, 2023 16:45