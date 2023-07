ManUtd bietet 60 Millionen für Rasmus Hojlund

Manchester United macht bei der Personalie Rasmus Hojlund Nägel mit Köpfen und reicht für den dänischen Torjäger bei Atalanta ein erstes Angebot ein.

Dieses ist laut Transferexperte Fabrizio Romano noch in verbaler Form überliefert worden. Demnach bieten die Red Devils ein Paket mit einer Gesamtablöse von 60 Millionen Euro. 50 Millionen wären garantiert, 10 Millionen könnten in Form von Bonuszahlungen folgen. Atalanta soll für Hojlund bislang 70 Millionen fordern. Der Premier Ligist muss deshalb möglicherweise nachbessern.

Mit dem 20-jährigen Mittelstürmer haben sich die Engländer derweil bereits auf einen Fünfjahresvertrag verständigt. Er würde in der neuen Saison gerne auf der Insel kicken, nachdem er in seiner ersten Spielzeit in der Serie A in 32 Spielen neun Tore erzielt hat. Auch PSG soll mitmischen, hat aber keine Einigung mit dem Spieler erzielt.

