ManUtd einigt sich mit Jungstar Amad Traoré

Manchester United einigt sich mit Atalanta über einen Wechsel des ivorischen Youngsters Amad Traoré.

Nach Angaben des “Guardian” zahlen die Red Devils für den 18-jährigen Flügelstürmer 30 Mio. Euro. Amad Traoré stammt aus der Jugendabteilung von Atalanta und hat in dieser Saison den Sprung zu den Profis geschafft. Eigentlich sollte er nun an Parma ausgeliehen werden. ManUtd ist aber dazwischengegrätscht und sichert sich die Dienste am Supertalent.

Traoré wird bei ManUtd neben Edinson Cavani und Alex Telles wohl der dritte Neuzugang am Deadline Day.

psc 5 Oktober, 2020 15:31