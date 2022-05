ManUtd hofft noch immer auf einen Verbleib von Paul Pogba

Manchester United hat die Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung von Paul Pogba noch nicht aufgegeben.

Wie “Sky Italia” berichtet, haben die Red Devils dem 29-jährigen Franzosen ein Angebot zur Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Kontrakts unterbreitet. Der Premier Ligist steht in Konkurrenz zu PSG, das sich bereits mit den Beratern des Mittelfeldprofis getroffen und diesem ebenfalls ein Angebot vorgelegt hat und Juventus, das sich zu Beginn dieser Woche mit der Pogba-Entourage trifft. Real Madrid mischt ebenfalls mit.

Die Turiner können finanziell nicht mit den Offerten von ManUtd und PSG mithalten, hoffen aber, dass Pogba wieder an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehren will und dafür auch Gehaltseinbussen in Kauf nimmt.

