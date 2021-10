Ronaldo kündigt an: “Ich werde die Kritiker zum Schweigen bringen”

Für Manchester United geht es am Sonntag im Premier-League-Derby gegen den FC Liverpool (17:30 Uhr) um drei enorm wichtige Punkte. Cristiano Ronaldo will erneut zum Matchwinner für seine Mannschaft avancieren, macht er im Vorfeld eine grosse Ankündigung.

Im Sommer kehrte Cristiano Ronaldo nach zwölf Jahren bei Real Madrid und Juventus Turin zu Manchester United zurück. Seither erzielte der 36-jährige Angreifer in neun Pflichtspielen sechs Tore. Erst unter der Woche gegen Atalanta Bergamo half der Portugiese den ‘Red Devils’ in der Champions League, ein 0:2 aufzuholen und am Ende sogar den 3:2-Siegtreffer selbst zu schiessen.

Vor dem Premier-League-Kracher gegen den FC Liverpool versicherte der fünffache Weltfussballer daher gegenüber “Sky Sports”, weiter alles geben zu werden: “Ich werde die Kritiker zum Schweigen bringen, indem ich bei Manchester United etwas gewinne. Kritik ist immer ein Teil des Geschäfts. Darüber mache ich mir keine Sorgen.” Zu seiner teils bemängelten Defensivarbeit sagte er indes: “Ich weiss, wann die Mannschaft meine Hilfe in der Defensive braucht. Aber meine Aufgabe im Verein ist es, zu gewinnen, der Mannschaft zum Sieg zu verhelfen und Tore zu schiessen.”

adk 23 Oktober, 2021 15:23