Rückkehr von Pogba zu Juve angeblich konkret

Die Anzeichen dafür, dass Paul Pogba zur kommenden Saison zurück zu Juventus Turin kehrt, verdichten sich. Die Bianconeri arbeiten derzeit an einem Deal für den Franzosen.

Wie die französische Sportzeitung “L’Equipe” berichtet, ist Juventus an einer Rückholaktion von Paul Pogba dran. Der Mittelfeldspieler, der den italienischen Rekordmeister 2016 in Richtung Manchester United verlassen hat, soll im Sommer nach Turin zurückkehren.

Die Verantwortlichen würden demnach aktuell an einem 80-Millionen-Euro-Ablösepaket arbeiten, um den Transfer perfekt zu machen. Um die Ablöse für den 27-jährigen Weltmeister zu drücken, wäre Juve zudem bereit, Adrien Rabiot in den Deal einzubinden. Der Mittelfeldspieler, der im Vorsommer von PSG nach Turin kam, ist bei den Bianconeri in Ungnade gefallen und hat dort wohl keine Zukunft mehr.

adk 17 Mai, 2020 12:25