Begehrter Jimenez lässt Zukunft offen

Seine starken Darbietungen in den letzten beiden Saisons haben Raul Jimenez Türen bei internationalen Topklubs aufgestossen. Er wäre zwar glücklich, weiterhin für die Wolverhampton Wanderers spielen zu können, sagt er. Ein Bekennerschreiben bleibt allerdings aus.

Raul Jimenez hat in den vergangenen zwei Jahren einen kometenhaften Aufstieg verzeichnet. Bei den Wolverhampton Wanderers habe er noch drei Jahre Vertrag und wäre sehr glücklich, wenn er weiterhin für die Wolves spielen könne, sagt der 29-Jährige laut “TalkSPORT”.

Das ist die eine Seite der Medaille, für die andere hat Jimenez folgende Worte übrig: “Wir wissen, dass alles passieren kann und dass es eine Veränderung geben könnte. Ich bin für alles offen.” Bei einigen Klubs dürften diese Aussagen auf grosses Interesse stossen. Unter anderem Manchester United gilt als potenzieller Abnehmer.

Jimenez fügt weiter an, dass er gerne wieder in der Champions League spielen würde – United nimmt in dieser Saison an der Königsklasse teil. Angesichts des noch bis 2023 datierten Vertrags sollte ein Jimenez-Deal für die interessierten Klub aber ein ziemlich teures Unterfangen werden.

aoe 26 September, 2020 11:12