José Mourinho stichelt nach Niederlage gegen Klopp

Der FC Liverpool hat sich im Spitzenspiel der Premier League dank eines Last Minute-Treffers von Roberto Firmino am Mittwoch mit 2:1 durchgesetzt. Nach dem Spiel kam es zu Sticheleien von Spurs-Coach José Mourinho in Richtung Jürgen Klopp.

Bereits beim Handschlag zwischen den Trainerbänken unmittelbar nach Spielschluss war der portugiesische Starcoach sichtlich aufgebracht und liess Jürgen Klopp und dessen Co-Trainer dies auch wissen. Im Interview mit der “BBC” nach der Partie legte Mourinho noch einmal nach. Insbesondere das Verhalten seines deutschen Gegenübers während dem Spiel gefiel ihm nicht: “Hätte ich mich so verhalten, wäre ich auf die Tribüne verwiesen worden. Die Schiedsrichter lassen ihn sich so benehmen. Es ist nicht mein Problem, aber ich bin verwundert, da ich mich nicht so verhalten dürfte.”

Ausserdem war der 57-Jährige von der Leistung der Reds wenig beeindruckt: “Wir hatten das Spiel immer unter Kontrolle. Sie sahen nicht aus wie ein Team, das die Champions League gewonnen hat und englischer Meister ist.”

Klopp war mit dieser Einschätzung nicht einverstanden: “Er war nicht glücklich, weil er meinte, dass das bessere Team verloren habe. Ich dachte, dass er einen Witz gemacht habe, aber das war nicht der Fall.” Wirklich hitzig sei es zwischen den Trainern aber nicht geworden.

psc 17 Dezember, 2020 11:39