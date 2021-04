Kane will Spurs im Sommer offenbar verlassen

Geht bei Tottenham Hotspur im Sommer eine Ära zu Ende? Sollten die Spurs erneut die Champions League verpassen, will Harry Kane den Klub angeblich verlassen.

Harry Kane könnte Tottenham Hotspur nach im Sommer 17 Jahren mit einigen Leihunterbrechungen verlassen. “The Athletic” hat er sich gegenüber der Vereinsführung klar positioniert und möchte den Spurs, sofern diese erneut die Qualifikation für die Champions League verpassen, den Rücken zudrehen.

Dass Kane in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen möchte, ist verständlich. Ebenso der Wunsch nach Veränderung, sollten die Spurs seine sportlichen Forderungen nicht erfüllen können. Einen grossen Haken gibt es allerdings: Sein Vertrag ist noch langfristig bis 2024 datiert.

Entsprechend wird ihm sein Kindheitsverein nur gegen eine sehr hohe Ablöse ziehen lassen. Manchester United und Manchester City werden zwar als potenzielle Abnehmer gehandelt. Die sonst so zahlungsfreudigen englischen Schwergewichte sind inmitten der Corona-Pandemie aber längst nicht mehr so liquide.

Kane, der mit 29 Toren und 16 Vorlagen in 41 Pflichtspielen auch in dieser Saison in absolut herausragender Verfassung ist, sollte weit mehr als 100 Millionen Euro kosten. Jüngst war sogar von über 200 Millionen Euro die Rede.

aoe 10 April, 2021 10:23