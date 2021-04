Saftiges Preisschild für Kane

Vor wenigen Tagen befeuerte Harry Kane die Wechselgerüchte um seine Person, als er seine Zukunft bei Tottenham Hotspur offen liess. Ab einer gewissen Summe soll sein Kindheitsverein einem Transfer zustimmen.

Harry Kane darf Tottenham Hotspur offenbar verlassen, sollte ein interessierter Verein in eine gewisse Ablösesphäre vordringen. Der Betrag ist allerdings unbezahlbar. Über 200 Millionen Euro fordern die Spurs laut einem Bericht der “Sun” für ihren Superstar.

In Nordlondon sind die Verantwortlichen schon gar nicht bereit, Kane an einen der Ligakonkurrenten wie Manchester City oder Manchester United abzugeben, denen in den letzten Wochen immer mal wieder Interesse nachgesagt wurde. Der 27-Jährige hat das Zukunftsthema in der Länderspielpause selbst ordentlich gepusht.

“Ich denke, das ist eine Frage, die im Moment schwer zu beantworten ist. Bis Ende des Sommers will ich mich voll auf die Arbeit auf dem Platz fokussieren. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht”, sagte Kane während einer Pressekonferenz im Rahmen der Einrückung zur englischen Nationalmannschaft.

aoe 3 April, 2021 15:38