Mourinhos Rückhalt schwindet – wird’s ernst mit Nagelsmann?

Jose Mourinho muss sich nach dem ungeplanten Ausscheiden in der Europa League mit Tottenham Hotspur offenbar ernsthafte Sorgen um seinen Job machen. In diesem Zusammenhang könnte das Thema Julian Nagelsmann neu ausgerollt werden.

Nach dem 0:3 im Achtelfinalrückspiel der Europa League bei Dinamo Zagreb stand das Ausscheiden von Tottenham Hotspur offiziell fest. Da keiner so wirklich damit gerechnet hat, ist die Stimmung in Nordlondon nun gereizt.

Laut der “Times” steht Jose Mourinho inzwischen zur Disposition. Der Startrainer kämpft immer mehr mit dem von Klubboss Daniel Levy schwindenden Rückhalt. Dabei spielt nicht nur das ungeplante Europapokal-Aus eine Rolle, sondern auch das wenig zufriedenstellende Abschneiden in der Premier League.

Zwischenzeitlich sogar als Tabellenführer das englische Klassement anführend, belegen die Spurs nur noch den 8. Platz und drohen nach momentanem Stand den Einzug in das europäische Geschäft zu verpassen. Eine weitere Enttäuschung im Heimspiel gegen den FC Southampton (Samstag, 16 Uhr) würde Mourinhos Situation verschärfen.

Als möglicher Nachfolger wurde in den letzten Woche vermehrt Julian Nagelsmann genannt, der in der Vergangenheit öffentlich durchaus mit einem Engagement in der Premier League kokettiert hatte. Der 33-Jährige verfügt bei RB Leipzig allerdings noch über einen Vertrag bis 2023.

Sollte Nagelsmann die Herausforderung als interessant einstufen, wäre zuvorderst eine Ablöse fällig. Und die dürfte ziemlich hoch ausfallen.

aoe 20 März, 2021 12:05