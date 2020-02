Die Spurs haben den Kontrakt mit dem 18-jährigen Mittelstürmer vorzeitig bis zu diesem Zeitpunkt verlängert. Der Youngster wechselte im Sommer 2017 aus seiner Heimat zu den Nordlondonern und trainiert bereits regelmässig bei den Profis mit. Auch zu ersten Einsätzen kam er schon. Mindestens die nächsten dreieinhalb Jahre soll Troy Parrott weiterhin für die Spurs auflaufen.

✍️ We are delighted to announce that @troyparrott9 has signed a new contract with the Club until 2023! #THFC ⚪️ #COYS

