Zum Medizintest: Alvaro Morata in Turin gelandet

Der Transfer von Alvaro Morata zu Juventus steht vor dem Abschluss. Der spanische Angreifer ist bereits in Turin gelandet.

Noch am Montagabend reiste der 27-jährige Spanier nach Italien. “Alvaro Air lands in Turin!”, twitterte Juve im Anschluss. Morata wird Medienberichten zufolge zunächst für eine Saison und 10 Mio. Euro Ablöse von Atlético Madrid an die Turiner ausgeliehen. Diese verfügen im Anschluss über eine Kaufoption in Höhe von 45 Mio. Euro. Ausserdem sollen sie auch die Möglichkeit haben, die Leihe um ein weiteres Jahr und erneut 10 Millionen bis 2022 fortzusetzen.

Bei Atlético soll Morata durch Luis Suarez ersetzt werden, der seinen Vertrag bei Barça auflöst.

psc 22 September, 2020 09:44