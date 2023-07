Bellerin kehrt zu Real Betis zurück

Nach einem halben Jahr bei Sporting Lissabon kehrt Hector Bellerin zu Real Betis nach Sevilla zurück.

Im vergangenen Januar schloss sich Hector Bellerin vom FC Barcelona aus kommend Sporting Lissabon an. Mittlerweile ist der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger vereinslos, sein Vertrag in Portugal wurde nicht verlängert.

Dies bedeutet zugleich, dass der vierfache spanische Nationalspieler ablösefrei ist und in Kürze bei Real Betis in Sevilla einen neuen Vertrag unterschreibt. Dies berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano. Bellerin hatte bereits in der Saison 2021/22 - damals auf Leihbasis von Arsenal - für Betis gespielt.

adk 10 Juli, 2023 15:20