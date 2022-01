Perfekt: Nabil Fakir verlängert bei Real Betis

Der spanische Erstligist Real Betis aus Sevilla kann Leistungsträger Nabil Fakir halten. Der Franzose verlängert seinen Vertrag.

Wie Real Betis am Mittwoch bestätigt, verlängert Nabil Fakir sein Arbeitspapier vorzeitig bis 2026. In der laufenden Saison erzielte der 28-Jährige sechs Tore und verbuchte vier Assists in 23 Pflichtspielen.

Fekir spielt seit Sommer 2019 für Betis. Zuvor wurde der Weltmeister von 2018 für 20 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet.

adk 12 Januar, 2022 14:38