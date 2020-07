Barça-Boss Bartomeu äussert sich über Messi-Gerüchte

In der vergangenen Woche tauchten in katalanischen Medien Spekulationen auf, wonach Lionel Messi seinen Stammverein im kommenden Sommer verlassen könnte. Nun äussert sich Klubpräsident Josep Maria Bartomeu.

Am Rande des souveränen 4:1-Siegs von Barça gegen Valencia am Sonntagabend stellt Bartomeu klar, dass es eigentlich keinen neuen Stand gibt. “Ich werde Ihnen keine Einzelheiten nennen, aber Lionel Messi hat schon häufig erklärt, dass er sein Leben als Fussballer in Barcelona beenden wird”, wiederholte der Klubboss.

Zum Stand der Verhandlungen über eine Verlängerung des bis 2021 gültigen Vertrags mit dem 33-Jährigen, äussert sich Bartomeu wie folgt: “Wir konzentrieren uns auf den Sport und es gibt Verhandlungen mit vielen Spielern. Messi will weitermachen, und er will seine Karriere hier beenden. Er hat noch einige Jahre vor sich und wir werden ihm noch für eine lange Zeit zuschauen dürfen.”

Zuletzt brachte der frühere brasilianische Nationalspieler Rivaldo Manchester City als möglichen neuen Klub für den Zauberfloh ins Spiel. Davon will Bartomeu nichts wissen.

psc 6 Juli, 2020 09:30