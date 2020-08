Besprechung mit Barça: Bartomeu schmettert Messis Wunsch ab

In der Saga um Lionel Messi überschlagen sich nahezu täglich die Ereignisse. Der Superstar fordert ein Treffen mit der Vereinsführung des FC Barcelona, wurde von Josep Maria Bartomeu allerdings abgewiesen.

Lionel Messi scheint weiterhin darauf zu drängen, den FC Barcelona in den nächsten Wochen zu verlassen. In Spanien wird unisono von Messis Willen berichtet, sich mit den Vereinsobersten zu treffen und die Konditionen seines Wechsels auszuloten.

Innerhalb der Barça-Spitze soll dies aber nicht infrage kommen. Josep Maria Bartomeu hat, so berichtet es “El Periodico”, klargestellt, sich nicht mit Messi treffen zu wollen. Der Grund: Für den Klubpräsidenten ist ein Abgang Messis überhaupt kein Thema.

Bartomeu würde lediglich in den Dialog mit La Pulga treten, sollte dieser über eine Vertragsverlängerung sprechen wollen. In dieser Woche sorgte Messi für einen Paukenschlag, als bekannt wurde, dass er Barça noch in diesem Sommer verlassen wolle.

Unmittelbar nach dem Messis Transfer-Gebaren an die Öffentlichkeit gekommen war, wurde wild spekuliert. Manchester City und Paris Saint-Germain gelten als mögliche Wechseloptionen.

Die Krux mit der Klausel

Der 33-Jährige pocht darauf, aus seinem bis 2021 datierten Vertrag vorläufig rauszukommen. Nach Barças Ansichten ist Messis Ausstiegsklausel, die ihm ermöglicht, den Verein am Ende jeder Saison ablösefrei zu verlassen, allerdings schon im Juni abgelaufen.

Mit Spannung wird nun erwartet, ob Messi an dem in Barcelona für Montag angeordneten Corona-Test teilnehmen wird.

aoe 29 August, 2020 11:09