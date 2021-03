Doch nicht Barça? PSG umgarnt Depay

In wenigen Wochen herrscht endlich Klarheit in der Personalie Memphis Depay. Für welchen Klub er in der kommenden Saison spielen wird, ist aber weiterhin unklar. Bisher schien das Pendel in Richtung des FC Barcelona auszuschlagen, doch auch Paris Saint-Germain scheint im Rennen.

Paris Saint-Germain hält für den Sommer offenbar Augen und Ohren nach einem neuen Stürmer offen. Dabei denken die Verantwortlichen an der Seine laut “Sport” unter anderem an Memphis Depay. Der soll in den Pariser Fokus gerückt sein, weil nach wie vor unklar ist, ob Neymar und Kylian Mbappe ihre Verträge verlängern.

In der Sache Depay war in den letzten Wochen davon ausgegangen worden, dass wohl der FC Barcelona den Zuschlag erhalten wird. Barça-Trainer Ronald Koeman hat schon mehrfach öffentlich Interesse an einer Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Schützling aus der niederländischen Nati bekundet.

Doch auch Depays momentaner Arbeitgeber Olympique Lyon hat die Hoffnung auf eine Zukunft mit dem 27-Jährigen längst nicht begraben. “Ich träume davon, dass er unsere Offerte annimmt, die weiterhin aktuell ist”, sagte Vereinspräsident Jean-Michel Aulas bei “AFP”. “Er gibt uns so viel, war diese Saison bisher an 23 Liga-Toren direkt beteiligt. Wir erhalten das Angebot aufrecht und wenn wir Meister werden: Warum nicht?”

aoe 20 März, 2021 10:15