Offiziell bestätigt: Ousmane Dembélé fällt 6 Monate aus

Der FC Barcelona hat bestätigt, dass Ousmane Dembélé nach erfolgreich durchgeführter Oberschenkel-Operation rund 6 Monate ausfallen wird.

Der Eingriff nach einem Sehnenriss im rechten Oberschenkel wurde am Dienstag in Turku (Finnland durchgeführt) und verlief nach Plan. Die Reha wird für den französischen Weltmeister aber lange dauern. Die Katalanen rechnen mit einer Ausfallzeit von einem halben Jahr. Durch den langwierigen Ausfall von Dembélé könnte Barça noch einen neuen Stürmer unter Vertrag nehmen. Die Regularien des spanischen Verbands lassen dies zu, zumindest für die Wettbewerbe in Spanien.

Wunschkandidat soll Willian José von Real Sociedad sein. Weitere Anwärter gibt es auch.

⚠️ MEDICAL UPDATE | @Dembouz undergoes successful hamstring surgery; French striker to be out 6 months — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2020

psc 11 Februar, 2020 19:20