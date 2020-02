Neuer Barça-Stürmer: Es gibt einen Favoriten

Der FC Barcelona möchte nach der langfristigen Verletzung von Ousmane Dembélé noch in dieser Woche einen neuen Stürmer verpflichten, den sie in der Liga einsetzen können. Mittlerweile gibt es einen Favoriten.

Kandidaten wurden direkt nach der schwerwiegenden Oberschenkelverletzung des französischen Weltmeisters bekannt. Laut “Mundo Deportivo” wollen die Katalanen in dieser Woche Nägel mit Köpfen machen und nach der Operation Dembélés in Finnland von der Möglichkeit “profitieren”, dass ein Nachzügler geholt werden kann. Wunschkandidat von Trainer Quique Setién und der Klubführung soll der Brasilianer Willian José von Real Sociedad sein. Allerdings gibt es ein Problem: Der Klub hofft nach dem Erfolg gegen Barça in der Copa del Rey auf den Sieg in jenem Wettbewerb und möchte den 28-Jährigen deshalb nicht mitten in der Saison abgeben.

Auf der Wunschliste stehen ausserdem auch Angel Rodriguez (32, Getafe), Lucas Perez (31, Deportivo Alaves), Loren Moron (26, Betis Sevilla) und Roger Marti (29, Levante).

Barcelonas Entscheidung wird auch davon abhängen, wie es um die Verfügbarkeit der jeweiligen Angreifer steht.

psc 11 Februar, 2020 11:26