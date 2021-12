Ousmane Dembélé ist angeblich schon mit einem neuen Verein einig

Am Mittwochabend berichteten katalanische Medien übereinstimmend, dass Ousmane Dembélé den FC Barcelona zum Saisonende verlassen wird. Eine Vertragsverlängerung sei ausgeschlossen, hiess es. Angeblich kennt der 24-jährige Flügelstürmer seinen neuen Verein sogar schon.

Die “Sport” berichtet, dass sich Dembélé mit Juventus über eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison einig sei. Ab dem 1. Januar könnte der Angreifer sogar schon für die Turiner unterzeichnen.

Ob aber tatsächlich schon alles eingetütet ist, bleibt zu hinterfragen. Auch Paris St. Germain soll grosses Interesse am Nationalspieler zeigen und könnte zumindest finanziell ein deutlich attraktiveres Angebot abgeben als Juve. Zudem wurde in der Vergangenheit auch Manchester United grosses Interesse am Flügelflitzer nachgesagt.

psc 30 Dezember, 2021 15:28