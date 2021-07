Ronaldo und Messi könnten sich wieder einmal duellieren

Juve und Barça haben im Rahmen der traditionsreichen Gamper Trophy für den 8. August ein Freundschaftsspiel im Camp Nou vereinbart. Läuft alles nach Plan, stehen Ronaldo und Messi dann gemeinsam bzw. gegeneinander auf dem Platz. Zwar hat der argentinische Barça-Captain seinen Vertrag noch nicht verlängert, dies soll aber letztlich eine Formsache sein und geschehen, wenn er sich aus dem Urlaub zurückmeldet.

Seit CR7 nicht mehr in der spanischen La Liga spielt, sind Direktduelle der beiden ewigen Rivalen selten geworden.

🚨 BREAKING NEWS! Men and Women to face Juventus in Joan Gamper Trophy! 🏆

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2021