Marcelo-Erbe: Real scoutet in Portugal

Da sich Marcelo im fortgeschrittenen Fussballeralter befindet, sind bei Real Madrid die Planungen nach einem langfristigen Nachfolger angelaufen. Die Blancos sind in Portugal auf Spurensuche.

Erst sechsmal in dieser Saison fand Marcelo einen Platz unter den besten Elf. Der 32-Jährige scheint so langsam aber sicher – zumindest an der Concha Espina – zum Auslaufmodell zu werden. Dementsprechend sollen bei Real Madrid auch die Planungen verlaufen.

Wie die “Mundo Deportivo” berichtet, sind die Blancos auf Nuno Mendes als möglichen langfristigen Marcelo-Nachfolger gestossen. Juni Calafat, der sich in der spanischen Hauptstadt unter anderem mit der Kaderplanung beschäftigt, soll den Werdegang des 18-Jährigen höchstpersönlich begutachten.

In Sportings 3-4-2-1-System ist Mendes im linken Mittelfeld gesetzt. Vor Kurzem gab er ausserdem sein Debüt für die U21-Auswahl Portugals. Sporting setzt grosse Hoffnungen in sein Eigengewächs, das erst im Juni langfristig bis 2025 verlängert hatte.

Real ist aber wohl bei weitem nicht der einzige Klub, der Mendes zumindest unter Beobachtung hat. Juventus Turin, der FC Arsenal, Manchester United, die Wolverhampton Wanderes sowie der AC Mailand wurden unlängst ebenfalls gehandelt.

aoe 26 Dezember, 2020 14:48