Stürmer Alexander Sörloth verlässt Leipzig erneut in Richtung Spanien

Der norwegische Stürmer Alexander Sörloth verlässt RB Leipzig erneut und wechselt wieder zu Real Sociedad.

In San Sebastian war der 26-jährige Mittelstürmer auf Leihbasis bereits in der vergangenen Saison tätig. In 44 Spielen erzielte er acht Tore. Sörloth wird von den Basken erneut ausgeliehen, eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht inkludiert. In Leipzig steht der norwegische Nationalspieler noch bis 2025 unter Vertrag, konnte aber nie richtig Tritt fassen.

Real Sociedad reagiert mit dem Transfer auf den Abgang von Alexander Isak, der für 70 Mio. Euro an Newcastle United verkauft wurde.

psc 29 August, 2022 14:28