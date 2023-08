Ex-FCB-Torjäger Cabral wechselt zu Benfica

Die AC Fiorentina plant die Zukunft offenbar ohne Torjäger Arthur Cabral. Und mit Benfica steht ein Abnehmer schon bereit.

Der 25-jährige Brasilianer wechselte Anfang 2022 für 15,5 Mio. Euro vom FC Basel zu den Toskanern. Dort ist er nach anderthalb Jahren aber scheinbar durchgefallen. Laut dem italienischen Transferexperten Nicolo Schira spielt Cabral in den Plänen der Fiorentina-Verantwortlichen keine Rolle mehr. Cabral soll den Klub deshalb trotz Vertrag bis 2026 verlassen.

Und wie "Sky Italia" berichtet, will sich Benfica die Dienste am Stürmer für 20 Mio. Euro plus 5 Mio. Euro Boni sichern. Er soll die Nachfolge von Gonçalo Ramos antreten, der zu PSG wechselt. Auch Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt den Deal. Cabral soll noch in dieser Woche bis 2028 unterschreiben.

psc 7 August, 2023 17:20