Der heiss umworbene Dusan Vlahovic spricht über seine Zukunft

Der serbische Angreifer Dusan Vlahovic von der AC Fiorentina hat viele Begehrlichkeiten geweckt und kann sich den künftigen Arbeitgeber wohl mehr oder weniger aussuchen. Am Rande des WM-Qualifikationsspiels zwischen Serbien und Portugal äussert sich der 21-Jährige jetzt zu seiner Zukunft.

Wohin der Weg des Torjägers führt, ist noch offen. Auch Vlahovic selbst weiss es offenbar noch nicht. “Meine Zukunft? Ich will einfach nur noch härter arbeiten und sehr hungrig auf Siege und Tore sein. Wenn ich das mache, wird alles gut laufen. Zumindest werde ich dann nichts bereuen”, sagt er.

Unter anderem interessieren sich diverse Premier League-Klubs und angeblich auch Vereine aus der Bundesliga (FC Bayern & BVB) für den Jungstar. Klar ist bereits, dass Vlahovic die Toskana spätestens im kommenden Sommer verlässt. Nur so kann der Verein noch eine stattliche Ablöse erzielen, da der Vertrag des Topstürmers im Juni 2023 ausläuft. Auch ein Winterwechsel ist nicht ausgeschlossen. Die Fiorentina soll rund 70 Mio. Euro fordern. In der laufenden Saison hat Vlahovic in 13 Spielen für seinen Verein zehn Treffer erzielt.

psc 15 November, 2021 14:09