Fiorentina-Coach Cesare Prandelli hat Corona

Fiorentinas neuer Trainer Cesare Prandelli hat einen positiven Coronatest abgeliefert.

Wie die Toskaner mitteilen, begab sich der 63-jährige Italiener, der erst am 9. November als neuer Cheftrainer angeheuert hat, in Selbstisolation. Gemäss Serie A-Protokoll wandert die Mannschaft nun in eine “Bubble”, hat also keinen Kontakt mehr zu externen Personen. Der Trainings- und Spielbetrieb kann somit vorläufig weitergehen.

psc 2 Dezember, 2020 17:12