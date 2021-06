Paulo Fonseca soll Gattuso in Florenz beerben

Paulo Fonseca soll der neue Trainer der AC Fiorentina werden.

Die Toskaner hatten sich eigentlich mit Ex-Napoli-Coach Gennaro Gattuso über eine Zusammenarbeit geeinigt. Wegen Differenzen mit dessen Berater Jorge Mendes wurde das Engagement aber nach 23 Tagen sistiert. Jetzt könnte die Fiorentina ihren neuen Trainer in Person von Paulo Fonseca gefunden haben.

Der 48-jährige Portugiese coachte in den vergangenen beiden Jahren die AS Roma und war zuletzt (wie Gattuso) bei Tottenham im Gespräch. Einen Wechsel nach London wird er aber nicht vollziehen. Stattdessen könnte Fonseca laut “Gazzetta dello Sport” demnächst in Florenz anheuern.

psc 18 Juni, 2021 09:50