Rafael Leão fordert Szoboszlai via Instagram zu Milan-Wechsel auf

Milans Torjäger Rafael Leão fordert Leipzig-Profi Dominik Szoboszlai via Instagram zu einem Wechsel zum AC Mailand auf.

Der ungarische RB-Profi hat in den sozialen Medien einen Eintrag mit einem Clip mit Highlights aus seinen Nationalmannschaftseinsätzen in den letzten Tagen gepostet. Leão reagierte darauf in den Kommentaren. «Love it», schrieb der 23-Jährige und fügte an: «Come to .» Szoboszlai hat den Eintrag des Milan-Stürmers gesehen und mit drei Lach-Emojis versehen.

Ob der «Abwerbeversuch» Leãos fruchtet, wird sich weisen. Derweil ist auch die Zukunft des Portugiesen noch nicht geklärt. Zwar gefällt es ihm in Mailand sehr und er ist grundsätzlich an einer Verlängerung des bis 2024 gültigen Vertrags interessiert, bislang gab es allerdings bezüglich der finanziellen Parametern noch keine Einigung.

psc 30 März, 2023 17:01