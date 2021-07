Atalanta legt Preis für Nationalspieler Robin Gosens fest

Robin Gosens hat nach einer starken Saison bei Atalanta und einer persönlich durchaus überzeugenden Europameisterschaft weitere Interessenten angelockt. Atalanta würde sich einen Abgang des deutschen Nationalspielers aber fürstlich entlohnen lassen.

Nach Angaben des “Corriere dello Sport” fordert der Serie A-Klub satte 40 Mio. Euro Ablöse für den noch zwei Jahre gebundenen Linksfuss. In der Vergangenheit zeigte unter anderem Juventus Interesse an Gosens. Diesen Preis wollen die Turiner allerdings nicht stemmen, weshalb ein Transfer mittlerweile kein Thema mehr sein soll. Andere Topklubs könnten sich in diesem Sommer trotzdem melden. Welche dies sind, muss sich weisen. Nach dem Ausscheiden an der EM hat sich der Linksverteidiger erst einmal in den Urlaub verabschiedet.

psc 1 Juli, 2021 14:29