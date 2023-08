Atalanta krallt sich Milan-Stürmer Charles de Ketelaere

Atalanta verstärkt seine Mannschaft mit dem belgischen Angreifer Charles de Ketelaere.

Der 22-Jährige wechselte erst vor Jahresfrist vom FC Brügge zum AC Mailand. Dort spielt er in den Planungen von Trainer Stefano Pioli nach weiteren Neuzugängen in diesem Sommer aber keine wichtige Rolle mehr. Atalanta ist schon seit einiger Zeit an De Ketelaere dran und ist nun laut Transferexperte Gianluca di Marzio erfolgreich.

Atalanta wird den Nationalspieler zunächst für 3 Mio. Euro ausleihen. Die Bergamasken sichern sich eine Kaufoption in Höhe von 23 Mio. Euro. Durch Boni können weitere 4 Millionen hinzukommen. Die Rossoneri besitzen ausserdem eine Weiterverkausbeteiligung in Höhe von 10 Prozent.

psc 8 August, 2023 14:23