Der 25-Jährige hat sich beim Serie A-Klub in den letzten zwei Jahren bestens eingelebt und ist längst zum Stammspieler avanciert. Die definitiv Übernahme wird nun bestätigt. In der laufenden Saison hat Pasalic für die Italiener bereits 33 Pflichtspiele bestritten und dabei sieben Tore und sieben Assists beigesteuert.

#SuperMario resta con noi! 🦸🏼‍♂️🇭🇷

Il centrocampista croato acquistato a titolo definitivo!

Mario #Pašalić stays with us! 🖤💙

Our #88 is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/6sHQhzjNSi

