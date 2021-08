Perfekt: Atalanta schnappt sich Juve-Verteidiger Merih Demiral

Der 23-Jährige wechselt zunächst für eine Gebühr von 3 Mio. Euro für eine Saison auf Leihbasis nach Bergamo. Atalanta sichert sich eine Kaufoption in Höhe von 25 Mio. Euro. Der türkische Nationalspieler ersetzt Cristian Romero, der sich Tottenham anschliesst. Demiral begann seine Serie A-Karriere einst bei Sassuolo. Juve zahlte vor zwei Jahren 18 Mio. Euro Ablöse. Als Stammspieler konnte sich der Innenverteidiger in Turin nicht etablieren. Dies soll nun bei Atalanta gelingen.

⚫️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐌𝐈𝐑𝐀𝐋 🔵@Merihdemiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 🦾 Hoş geldin, Merih! 🔝🇹🇷#Demiral is a new Atalanta player! 🤝 Welcome, Merih! 🤩#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/82QhThYlPL

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 6, 2021