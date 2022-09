Trainerentlassung in der Serie A: Sinisa Mihajlovic muss gehen

Der FC Bologna zieht Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart mit nur drei Punkten aus fünf Spielen und wirft Trainer Sinisa Mihajlovic raus.

Bologna wartet in dieser Saison noch auf den ersten Sieg. Mihajlovic, der nach einer zweiten Diagnose in diesem März weiterhin mit einer Leukämie-Erkrankung kämpft, wird nun nach insgesamt dreieinhalb Jahren im Verein entlassen. Zuvor coachte er Bologna phasenweise bereits in der Saison 2008/09. Sein aktueller Vertrag läuft eigentlich noch bis Juni des kommenden Jahres.

psc 6 September, 2022 16:28