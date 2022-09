Juve gibt Stürmer Marko Pjaca an einen Ligakonkurrenten ab

Bereits zum fünften Mal (!) in Folge wird Juve-Stürmer Marko Pjaca an einen Ligakonkurrenten ausgeliehen: Der 27-jährige Kroate wird die aktuelle Saison beim FC Empoli spielen.

Der Serie A-Klub leiht den Angreifer mit Kaufoption bis im kommenden Juni von Juventus aus. Pjaca spielt in Turin bereits seit längerem keine Rolle mehr. In der vergangenen Saison war er an Stadtrivale FC Torino ausgeliehen, davor an den FC Genua, den RSC Anderlecht und die Fiorentina.

psc 1 September, 2022 15:56