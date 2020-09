Juve gibt Pellegrini erneut ab

Einen Tag, nachdem sich Darian Males dem FC Genua angeschlossen hat, gibt der ligurische Klub mit Luca Pellegrini den nächsten Zuzug bekannt.

Luca Pellegrini (21) muss auch in dieser Saison auf sein Pflichtspiel-Debüt für Juventus Turin warten. Der Flügelspieler wird für ein Jahr an den FC Genua ausgeliehen, was beide Klubs bestätigen. Pellegrini hatte die vergangene Spielzeit auf Leihbasis bei Cagliari Calcio verbracht, für das er 24 Serie-A-Spiele absolvierte.

Pellegrini hatte sich Juve im vorigen Sommer im Zuge des Tautschdeals mit Leonardo Spinazzola (AS Rom) angeschlossen, war seitdem für den ewigen Champions Italiens allerdings noch zu keinem Einsatz gekommen. Pellegrinis Vertrag im Piemont ist noch bis 2023 datiert. Eine Kaufoption sichert sich Genua nicht.

aoe 26 September, 2020 13:13