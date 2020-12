750 Tore: Ronaldo dankt seinen Teamkollegen emotional

Cristiano Ronaldo hat kürzlich sein 750. Pflichtspieltor in seiner Karriere erzielt. Von Juventus Turin wurde der Angreifer hierfür geehrt.

In der Champions League gegen Dynamo Kiew (3:0) gelang Cristiano Ronaldo sein sage und schreibe 750. Profitor. Vor dem Ligaspiel von Juventus Turin gegen den FC Turin (2:1) wurde dem Portugiesen von Klub-Boss Andrea Agnelli ein spezielles Trikot mit der Rückennummer 750 überreicht.

“Präsident Agnelli repräsentiert diesen wunderbaren Klub in diesem historischen Moment meiner Karriere”, schrieb Ronaldo bei Instagram unter dem Video zur Szene. “Ein besonderer Dank geht an die Mannschaft dort hinten”, fügte CR7 hinzu und meinte: “Ohne Eure Hilfe hätte ich das nicht geschafft, Jungs! Auf geht’s! Alle zusammen für all unsere grossen Ziele in dieser Saison.”

adk 6 Dezember, 2020 16:46