Alessandro Del Piero soll Vize-Präsident bei Juve werden

Nach dem Rücktritt der gesamten Juve-Führung muss diese neu besetzt werden. Eine wichtige Rolle spielen soll Alessandro Del Piero.

Die Klublegende zeigte sich im Rahmen seiner Funktion als TV-Experte an der WM in Katar bereits interessiert an einer Rückkehr zu Juventus. Laut «Gazzetta dello Sport» gibt es nun auch einen designierten Posten für den 48-Jährigen: Del Piero könnte demnach die Nachfolge von Pavel Nedved als Vize-Präsident antreten. Der Tscheche ist ebenfalls zurückgetreten, nachdem die Unstimmigkeiten bei den Jahresbilanzen publik geworden sind. Auch Nedved droht eine Anklage.

Der neue Juve-Präsident Gianluca Ferrero soll sehr viel von Del Piero halten und würde diesen gerne als seinen Vize im Klub installieren. Insgesamt lief Del Piero als Spieler während 19 Jahren für die Turiner auf.

psc 1 Dezember, 2022 13:18