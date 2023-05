Allegri: «Ich bleibe zu 100 Prozent hier bei Juventus»

Massimiliano Allegri denkt nicht an einen Abgang von Juventus. Stattdessen bestätigt der Trainer seinen Verbleib.

Auch kommende Saison will Massimiliano Allegri Coach von Juventus sein. "Ich bleibe zu 100 Prozent hier bei Juventus Turin – ich stehe hier unter Vertrag. Danach liegt es nicht mehr an mir, mich zu entscheiden", sagte der 55-Jährige im Rahmen einer Medienrunde.

Vertraglich ist Allegri noch bis Ende Juni 2024 an den italienischen Rekordmeister gebunden. Mit den Turinern will er in den verbleibenden Partien die Champions-League-Qualifikation realisieren. In der Europa League war zuletzt im Halbfinale gegen den FC Sevilla Schluss.

adk 21 Mai, 2023 13:55