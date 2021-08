Andrea Pirlo sieht seine Zukunft ausserhalb von Italien

Andrea Pirlo musste seinen Posten als Juve-Coach nach nur einer Saison wieder räumen und für Massimiliano Allegri Platz machen. Als nächste Trainerstation strebt der Ex-Profi nun ein Engagement ausserhalb von Italien an.

Dies stellt der 42-Jährige im Gespräch mit “The Athletic” klar: “Ich würde gerne ins Ausland gehen. Ich habe drei Jahre in den USA verbracht, habe also keine Probleme mit Englisch und spreche auch Französisch. Ich habe das Gefühl, dass ich überall hingehen kann.” Pirlo verpasste in der vergangenen Saison mit Juve den Meistertitel und musste auch bis zuletzt um die Champions League-Quali zittern. Die Turiner waren die erste Trainerstation des einstigen Nationalspielers. Mit etwas Abstand hat Pirlo einige Probleme identifiziert, die es für ihn und sein Trainerteam schwierig gemacht haben: “Wir haben alle drei Tage gespielt, ohne Fans, ohne uns erholen zu können und ohne uns mit Training auf das nächste Spiel vorbereiten zu können. Es war schwierig, etwas Neues auszuprobieren.”

psc 18 August, 2021 17:38