Angel Di Maria soll bei Juventus verlängern

Flügelflitzer Angel Di Maria könnte auch nächste Saison für Juventus auflaufen.

Der 35-jährige Argentinier stiess im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris St. Germain zu den Turinern und hatte zunächst mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In der Rückrunde zeigt er nun aber hervorragende Leistungen und könnte seinen zum Ende dieser Spielzeit auslaufenden Vertrag letztlich verlängern. «Angel Di Maria ist ein Leader auf dem Platz und in der Kabine. Wir wollen die wichtigen Spieler behalten, so wie es auch bei Danilo geschehen ist. Wir sprechen ihn Ruhe mit ihm und sind zuversichtlich», sagt Juves Fussballdirektor Francesco Calvo gegenüber «Sky Italia».

Sollte auch Di Maria seine Zeit bei der alten Dame fortsetzen wollen, wird es wohl auch dazu kommen.

psc 6 März, 2023 14:32