Angel Di Maria über Zukunft: «Habe nicht mit Juve gesprochen»

Angel Di Maria stellt bei Juventus Turin einen Mehrwert dar, wenn er vollständig fit ist. Die Bianconeri wollen deshalb verlängern, der Weltmeister aber lässt sich Zeit.

Angel Di Maria (35) hat noch keine abschliessende Entscheidung über seine Zukunft bei Juventus Turin getroffen. «Ich habe keine Präferenzen. Ich bin hier glücklich», erklärt der amtierende Fussballweltmeister beim argentinischen «ESPN»-Ableger.

Und weiter: «Der Verein hat in letzter Zeit einige Probleme, und es wird nicht viel über eine Erneuerung gesprochen. Ich habe weder mit Juve noch mit einem anderen Verein gesprochen. Ich versuche, nur daran zu denken, zu spielen und mich in jedem Spiel zu beweisen. Dann werden wir sehen, was passiert.»

Di Maria kann für die Bianconeri noch immer ein Unterschiedsspieler sein, sofern er die nötige Fitness mitbringt. Bisher kommt er auf neun direkte Torbeteiligungen in 19 Pflichtspielen. Di Marias Vertrag läuft in einigen Wochen aus.

aoe 18 Februar, 2023 11:06