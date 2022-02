Aufatmen bei Zakaria: Keine gravierende Verletzung beim Traumdebüt

Das Traumdebüt von Denis Zakaria für Juventus wurde am Sonntagabend dadurch leicht getrübt, dass der Schweizer Nationalspieler kurz vor Schluss angeschlagen ausgewechselt werden musste. Am Tag nach dem Spiel gibt es aber positive Nachrichten.

Zakaria hatte beim 2:0-Sieg gegen Hellas Verona, bei dem er den zweiten Treffer beisteuerte und somit bei seinem Debüt für Juve auf Anhieb traf, einen Schlag in den Rücken erhalten und wurde daraufhin ausgewechselt. Untersuchungen haben nun gemäss italienischen Medienberichten ergeben, dass sich der 25-Jährige nicht gravierend verletzt hat. Er ist sogar für das Cupspiel gegen Sassuolo am Donnerstag ein Thema und könnte dort wieder in der Startelf stehen.

Schwerer erwischt haben könnte es Juve-Captain Giorgi Chiellini. Auch der Abwehrchef der Turiner musste ausgewechselt werden, da er eine Wadenverletzung erlitt. Weitere Untersuchungen müssen zeigen, ob und wie lange der 37-Jährige ausfällt.

psc 7 Februar, 2022 14:16