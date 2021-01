Berater bestätigt: Juventus wollte und will Locatelli

Juventus Turin ist auf der Suche nach einem weiteren Stürmer und zieht hierfür weiterhin Manuel Locatelli in Betracht. Der Berater des Angreifers bestätigt nun das Interesse.

Bereits vor der Saison gab es Spekulationen darüber, dass Juventus Turin Manuel Locatelli vom Konkurrenten US Sassuolo abgreifen könnte. “Juventus war schon im vergangenen Sommer an einem Transfer interessiert, aber die beiden Klubs konnten sich nicht einigen”, Stefano Castelnuovo, der Berater des 23-Jährigen, nun in einem Interview mit der italienischen Sportzeitung “Tuttosport”.

Locatelli sei demnach seit Kindheitstagen ein grosser Bewunderer von Juve-Coach Andrea Pirlo. “Manuel hatte Poster von Pirlo in seinem Zimmer”, verriet der Berater. Dass es kommenden Sommer endlich mit dem Transfer klappt, wäre laut Castelnuovo durchaus möglich: “Das kann passieren, ja. Mit Juve ist noch alles möglich, vielleicht haben wir im kommenden Sommer etwas mehr Glück.” An US Sassuolo ist der Torjäger indes vertraglich noch bis 2023 gebunden.

adk 11 Januar, 2021 08:32