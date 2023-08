Bonucci-Spekulationen um Union-Wechsel aktuell nicht heiss

Zuletzt wurde über einen sensationellen Transfer von Leonardo Bonucci zu Union Berlin spekuliert. Doch die Spekulationen sollen aktuell nicht heiss sein.

Leonardo Bonucci ist bei Juventus mittlerweile kein Stammspieler mehr und soll daher nach 502 Pflichtspielen für die Turiner einen Abgang zu erwägen. Dabei tauchten jüngst Gerüchte um einen Wechsel zu Union Berlin auf. Diese ordnete "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg nun ein.

"Es gibt keine konkreten Verhandlungen. Stand jetzt wechselt Bonucci nicht zu Union. Das soll aber nicht heissen, dass bis zum Ende des Transferfensters noch etwas Verrücktes passiert", so Plettenberg. Vertraglich ist Bonucci nur noch bis 2024 an Juventus gebunden, derweil sollen die AC Florenz und Lazio Rom Interesse am 36-jährigen Innenverteidiger bekunden.

adk 17 August, 2023 16:53